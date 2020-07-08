Belhanda Galatasaray'da 100. maçına çıktı!
Galatasaray'da 3 yıldır forma giyen Faslı yıldızı Younes Belhanda, Alanyaspor maçında forma giyerek sarı-kırmızılılarda 100. maçına çıktı ve 'dalya' dedi.
2017 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den 8+2 milyon Euro bonservis bedeli ile Galatasaray kadrosuna katılan Younes Belhanda, Süper Lig'in 31. haftasındaki Alanyaspor maçı ile sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.
Galatasaray ile üçüncü sezonunu geçiren Faslı futbolcu, bu süreçte 2 Süper Lig Şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir Türkiye Süper Kupa sevinci yaşadı. Galatasaray'da 99 maçın 91'inde ilk 11'de sahaya çıkan Belhanda, 13 gol 22 asist kaydetti.
GALATASARAY'DA EN FAZLA MAÇA ÇIKAN İSİMLER
Fernando Muslera (362 maç)
Selçuk İnan (330)
Ryan Donk (118)
Martin Linnes (116)
Sofiane Feghouli (105)
Mariano (102)
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