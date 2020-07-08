Galatasaray'dan Fatih Terim'e 46. yıl klibi

Galatasaray, 46 yıl önce futbolcu olarak sarı-kırmızılı takıma imza atan ve şu an teknik direktörlük görevinde bulunan Fatih Terim için sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Galatasaray, 8 Temmuz 1974 tarihinde sarı-kırmızılılara ilk imzasını atan Fatih Terim için resmi sosyal medya hesabından bir klip yayınladı. "46 yıl önce bugün... Fatih Terim Galatasaray'da!" başlığıyla paylaşılan videoda, deneyimli çalıştırıcının futbolculuk ve antrenörlük döneminden çeşitli kesitler sunuldu.

Terim de oyunculuk döneminde soyunma odasındaki 'Fatih' yazan askılığın fotoğrafını paylaşmış ve '46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı' notunu eklemişti.





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