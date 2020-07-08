08 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan Fatih Terim'e 46. yıl klibi

Galatasaray'dan Fatih Terim klibi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

, 46 yıl önce futbolcu olarak sarı-kırmızılı takıma imza atan ve şu an teknik direktörlük görevinde bulunan için hesabından bir video yayınladı.

, 8 Temmuz 1974 tarihinde sarı-kırmızılılara ilk imzasını atan için resmi hesabından bir klip yayınladı. "46 yıl önce bugün... Fatih Terim Galatasaray'da!" başlığıyla paylaşılan videoda, deneyimli çalıştırıcının futbolculuk ve antrenörlük döneminden çeşitli kesitler sunuldu.

Terim de oyunculuk döneminde soyunma odasındaki 'Fatih' yazan askılığın fotoğrafını paylaşmış ve '46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı' notunu eklemişti.


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