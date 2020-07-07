Sneijder'den flaş Galatasaray itirafı!
Wesley Sneijder, futbolu Galatasaray'da bırakmadığı için pişman olduğunu söyledi. Hollandalı eski futbolcu geleceği hakkında ise oldukça ilginç ifadelerde bulundu. İşte detaylar..
Wesley Sneijder Hollanda basınına bir röportaj verdi. Piyasaya çıkan kitabında anlattığı konulara ilişkin soruları yanıtladı. Biyografisinde dile getirdiği konulara açıklık getirdi, Galatasaray ile ilgili itiraflarda da bulundu.
Galatasaray'dan sonra Nice ve Al Gharafa takımlarında top koşturan Wesley Sneijder, futbolu sarı-kırmızılı ekipte bırakmadığı için pişman olduğunu itiraf etti. Yıldız isim "Futbolculuğumda İstanbul'da hiç canımın sıkıldığını hatırlamıyorum. Keşke futbolculuk kariyerimi Galatasaray'da noktalasaydım" dedi.
"Yeni hayalin Galatasaray'ın teknik direktörü olmak. Neden özellikle Galatasaray?" sorusuna ise Sneijder şu yanıtı verdi: "Çünkü orada harika zaman geçirdim. Eğer teknik direktör olursam Galatasaray'daki kişiler de bana görev vermeyi isteyeceklerdir."
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