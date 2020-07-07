07 Temmuz 2020, Salı

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Galatasaray transferde atağa kalktı! 5 isim birden...

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından ligde bir hedefi kalmayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, tamamen yeni sezona odaklanmış durumda. Bu kapsamda sarı-kırmızılı yönetim de, tecrübeli çalıştırıcının istediği 5 isimle temaslarını sıklaştırdı. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2020 15:28
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Galatasaray transferde atağa kalktı! 5 isim birden...

Yeni sezonda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek.

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Galatasaray transferde atağa kalktı! 5 isim birden...

Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in derbi mağlubiyetinin ardından görevi bıracakağı iddia edilmişti ancak deneyimli çalıştırıcının böyle bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıktı.

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Galatasaray transferde atağa kalktı! 5 isim birden...

Yaşanan bu olumsuz tablo Fatih Terim'i daha da hırslandırdı ve gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmaları hız kazandı.

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Galatasaray transferde atağa kalktı! 5 isim birden...

Birçok yıldızı transfer listesine alan sarı-kırmızılılar, yerli futbolculara ayrı bir önem veriyor.

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Galatasaray transferde atağa kalktı! 5 isim birden...

Buna göre Fatih Terim'le koordineli bir şekilde operasyonu yürüten sarı-kırmızılı yönetim 5 isme birden imza attırarak kötü geçen sezonun izlerini silmek istiyor.

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