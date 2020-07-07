Galatasaray transferde atağa kalktı! 5 isim birden...

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından ligde bir hedefi kalmayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, tamamen yeni sezona odaklanmış durumda. Bu kapsamda sarı-kırmızılı yönetim de, tecrübeli çalıştırıcının istediği 5 isimle temaslarını sıklaştırdı. İşte o isimler ve detaylar...