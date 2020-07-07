Feghouli'nin tekmesinin faturası ağır oldu! Sezon sonunda gönderiliyor
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da Sofiane Feghouli, 32. dakikada yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Cezayirli yıldızın bu hareketinin faturasının bedeli ise yeni takım bulmasının istenmesi oldu.
Cimbom'un 2 şampiyonluğunda önemli payı olan Sofiane Feghouli bu sefer sabır taşırdı. Sezon başı hep geç form tutan Cezayirli futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında sorumsuzca gördüğü kırmızı kart sonrası 'istenmeyen adam' ilan edildi. 32. dakikada takım arkadaşlarını yalnız bırakan tecrübeli oyuncuya PFDK'dan ağır bir ceza gelecek. Ancak Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim ve camia Feghouli'nin ipini çekti. Yönetim, menajerine kulüp bulmasını istedi.
TEK SORUN MAAŞI
Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin sözleşmesinden çıkmak istiyor ancak burada en büyük problem Cezayirli futbolcunun maaşı. Feghouli'nin sarı-kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 3 milyon 850 bin euro sabit maaşı var. Bonuslarıyla bu rakam 4 milyon euro'yu aşıyor.
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