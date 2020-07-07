07 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Feghouli'nin tekmesinin faturası ağır oldu! Sezon sonunda gönderiliyor

O tekmenin faturası ağır oldu! Sezon sonunda...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

Süper Lig'in 30. haftasında ile karşılaşan Galatasaray'da Sofiane Feghouli, 32. dakikada yaptığı hareket nedeniyle direkt görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Cezayirli yıldızın bu hareketinin faturasının bedeli ise yeni takım bulmasının istenmesi oldu.

Cimbom'un 2 şampiyonluğunda önemli payı olan Sofiane Feghouli bu sefer sabır taşırdı. Sezon başı hep geç form tutan Cezayirli futbolcu, karşılaşmasında sorumsuzca gördüğü sonrası 'istenmeyen adam' ilan edildi. 32. dakikada takım arkadaşlarını yalnız bırakan tecrübeli oyuncuya 'dan ağır bir ceza gelecek. Ancak Galatasaray yönetimi, teknik direktör ve camia Feghouli'nin ipini çekti. Yönetim, menajerine kulüp bulmasını istedi.

TEK SORUN MAAŞI

Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin sözleşmesinden çıkmak istiyor ancak burada en büyük problem Cezayirli futbolcunun maaşı. Feghouli'nin sarı-kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 3 milyon 850 bin euro sabit maaşı var. Bonuslarıyla bu rakam 4 milyon euro'yu aşıyor.

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