Okan kaleyi kapatamıyor

Salgın sonrası 4, toplamda 6 maça çıkan ve hiçbirini kazanamayan Galatasaray kalesini kapatmakta zorluk yaşıyor.

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Salgınsonrası 4, toplamda 6 maça çıkan ve hiçbirini kazanamayan Galatasaray kalesini kapatmakta zorluk yaşıyor. Rize'de ayağı kırılana kadar ligde 25 maça çıkan Muslera, bunların 12'sinde rakiplere geçit vermemişti. Muslera toplam 19 gol yerken, kaleyi 5 kez devralan Okan Kocuk, hepsinde gol yerken 10 kez topu filelerden çıkardı.