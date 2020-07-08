08 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Okan kaleyi kapatamıyor

Okan kaleyi kapatamıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

Salgın sonrası 4, toplamda 6 maça çıkan ve hiçbirini kazanamayan Galatasaray kalesini kapatmakta zorluk yaşıyor.

Salgın sonrası 4, toplamda 6 maça çıkan ve hiçbirini kazanamayan Galatasaray kalesini kapatmakta zorluk yaşıyor. Rize'de ayağı kırılana kadar ligde 25 maça çıkan Muslera, bunların 12'sinde rakiplere geçit vermemişti. Muslera toplam 19 gol yerken, kaleyi 5 kez devralan Okan Kocuk, hepsinde gol yerken 10 kez topu filelerden çıkardı.
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