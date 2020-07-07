Galatasaray'da Lemina'nın yerine 22'lik yıldız! Görüşmeler başladı
Galatasaray, sürekli sakatlanan Mario Lemina için Southampton'a yeni bir kiralama teklifi sunmayı düşünmüyor. Daha güvenilir bir isim arayan Cimbom'un radarına Jean Ricner Bellegarde takıldı. Strasbourg'un 22 yaşındaki orta sahası için kulübüyle görüşmeler başladı.
Galatasaray, sürekli sakatlanan Mario Lemina için Southampton'a yeni bir kiralama teklifi sunmayı düşünmüyor. Daha güvenilir bir isim arayan Cimbom'un radarına Jean Ricner Bellegarde takıldı. Strasbourg'un 22 yaşındaki orta sahası için kulübüyle görüşmeler başladı. Tam bir top hırsızı olan Bellegarde ayaklarına da çok hakim. Topu aldığında ok gibi rakip kaleye hareketlenmesi de savunmaların dengesinin bozulmasını sağlıyor. Genç ve öğrenmeye açık yapısıyla Aslan onu kadrosunda görmeyi çok istiyor. Bellegarde'ın Strasbourg ile 2 yıl daha kontratı var. Bonservis bedeli 3.5 milyon euro. Fiorentina da bu oyuncuyu yakından takip ediyor.
(Fotomaç)
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