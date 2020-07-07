Galatasaray sakata geldi

Aslan’ın bu yıl şampiyonluğu kaçırmasındaki en büyük etkenlerden biri de sakatlıklar. Galatasaray bir türlü ideal 11’iyle sahaya çıkamadı.

Son 2 yıl şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bu sezonu da zirvede tamamlamak istiyordu ancak yarıştan erken koptu. Koronavirüs öncesi iyi bir grafik yakalayan ve 1 numaralı favori olarak gösterilen Aslan, salgın sonrası çıktığı 4 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak arkalarda kaldı. Trabzonspor yenilgisi sonrası lider Başakşehir'in 11 puan gerisine düşen Cimbom'un zirve iddiası artık sadece matematiksel olarak devam ediyor. Aslan'ın şampiyonluğa veda etmesinde en büyük paylardan biri de bu sezon yaşanan sakatlıklar. Sarı-kırmızılı 16 futbolcu bu sezon toplamda tam 167 maç kaçırdı.

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