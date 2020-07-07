Galatasaray sakata geldi
Aslan’ın bu yıl şampiyonluğu kaçırmasındaki en büyük etkenlerden biri de sakatlıklar. Galatasaray bir türlü ideal 11’iyle sahaya çıkamadı.
Son 2 yıl şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bu sezonu da zirvede tamamlamak istiyordu ancak yarıştan erken koptu. Koronavirüs öncesi iyi bir grafik yakalayan ve 1 numaralı favori olarak gösterilen Aslan, salgın sonrası çıktığı 4 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak arkalarda kaldı. Trabzonspor yenilgisi sonrası lider Başakşehir'in 11 puan gerisine düşen Cimbom'un zirve iddiası artık sadece matematiksel olarak devam ediyor. Aslan'ın şampiyonluğa veda etmesinde en büyük paylardan biri de bu sezon yaşanan sakatlıklar. Sarı-kırmızılı 16 futbolcu bu sezon toplamda tam 167 maç kaçırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı