Galatasaray'a golcü müjdesi! Transfere yeşıl ışık yaktı
Gelecek sezon için forvet hattını güçlendirmek isteyen ve listesine birçok ismi alan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Nigel Robertha'ydı. Kariyerine Levski Sofya'da sürdüren ve scout ekibinin yakın takibe aldığı 22 yaşındaki forvet, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray scout ekibinin yeni keşfi Hollandalı forvet Nigel Robertha olmuştu. Bulgaristan Ligi ekiplerinden Levski Sofya'da forma giyen genç yıldız adayı transfere yeşil ışık yaktı.
''BU YAZ TAKIMDAN AYRILABİLİRİM"
Ajansspor'un derlediği habere göre, geleceği ile ilgili Bulgar basınına konuşan Robertha, "Hem Levski hem de benim için yeterince iyi bir teklif varsa, bu yaz takımdan ayrılabilirim" diyerek gelecek tekliflere açık kapı bıraktı.
SCOUT EKİBİ ROBERTHA'YI YERİNDEN İZLEDİ
Bilindiği üzere, Galatasaray scout ekibinin 22 yaşındaki oyuncu için Bulgaristan'a gittiği ve Beroe - Levski Sofya maçını yerinden izledi. Hollandalı forvet, Levski Sofya'nın deplasmanda 2-1 kazandığı maçta 2 gol kaydetti.
Öte yandan genç oyuncuyu Galatasaray haricinde Legia Varşova ve Ludogorets takımları da yakından takip ediyor.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Robertha; bu sezon forma giydiği 18 maçta 11 gol ve 2 asist kaydetti.
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