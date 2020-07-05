05 Temmuz 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Lemina'nın yerine sürpriz isim!

Galatasaray'ın sezon başında Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gabonlu yıldız Lemina'nın geleceği merak konusu. Sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta forma giyemeyecek olan yıldız ismin sözleşmesi bitmesi yüzünden İstanbul'dan ayrılacağı iddia edildi. Gelecek sezon planlamasına başlayan Aslan ise şimdiden Lemina'nın yerine gelecek ismi belirledi. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 05.07.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 12:27
ABONE OL
  • 1
  • 10
Lemina'nın yerine sürpriz isim!

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, Galatasaray'daki kiralık forma giyen oyuncuların durumu da merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Lemina'nın yerine sürpriz isim!

Teknik direktör Fatih Terim'in güvendiği isimlerden olan Henry Onyekuru'nun Monaco'ya dönmesinin ardından, orta sahada Seri ve Lemina'nın gelecek sezon takımda olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

  • 3
  • 10
Lemina'nın yerine sürpriz isim!

Ancak son çıkan haberlere göre Galatasaray, Lemina'dan ziyade Jean Michael Seri'nin bonservisini Fulham'dan almak için çaba harcıyor.

  • 4
  • 10
Lemina'nın yerine sürpriz isim!

Fransız basınında France Football ise sarı-kırmızılı takımın Gabonlu yıldızın alternatifi olarak düşündüğü ismi duyurdu...

  • 5
  • 10
Lemina'nın yerine sürpriz isim!

Buna göre Galatasaray, Lemina'nın yerine Strasbourg forması giyen Jean-Ricner Bellegarde'ı düşünüyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör