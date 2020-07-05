Lemina'nın yerine sürpriz isim!

Galatasaray'ın sezon başında Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gabonlu yıldız Lemina'nın geleceği merak konusu. Sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta forma giyemeyecek olan yıldız ismin sözleşmesi bitmesi yüzünden İstanbul'dan ayrılacağı iddia edildi. Gelecek sezon planlamasına başlayan Aslan ise şimdiden Lemina'nın yerine gelecek ismi belirledi. İşte detaylar..