Galatasaray'da Sofiane Feghouli kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı. Mücadelenin 32. dakikasında Sofiane Feghouli, Manuel da Costa'ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. VAR'dan uyarılan hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra kararını değiştirdi ve Cezayirli yıldıza direkt kırmızı kart gösterdi. İşte o pozisyon...

Galatasaray'ın Trabzonspor'u ağırladığı maçta Sofiane Feghouli mücadelenin 32. dakikasında kırmızı kart gördü. Trabzonspor'da Manuel da Costa, Cezayirli yıldıza yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü. Feghouli yapılan bu müdahale sonrası rakibinin göğsüne tekme attı. Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır VAR odasından pozisyonu izledikten sonra Sofiane Feghouli'yi kırmızı kartla cezalandırdı.



Sofiane Feghouli, böylece Süper Lig kariyerinde 2. kez kırmızı kart görmüş oldu. Cezayirli oyuncu, 29 Ekim 2017 tarihinde yine bir Trabzonspor maçında Olcay Şahan'la girdiği tartışma sonucu kırmızı kart görmüştü.

İşte o pozisyon...





*Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.





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