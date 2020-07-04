05 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaraylı Marcao mesajı verdi! "Hocam görev verirse..."

Marcao mesajı verdi! Hocam görev verirse...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ile karşılaşacak Galatasaray'da, Brezilyalı stoper Marcao sakatlıktan dönmüştü. Yıldız isim sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Hocam görev verirse takımımdaki yerimi almaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan sarı-kırmızılı futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum! Yarınki maçımıza tam olarak konsantre oldum ve hocam görev verirse takımımdaki yerimi almaya hazırım! Nazik sözleriniz ve desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.


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