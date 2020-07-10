10 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da testler negatif

Covid-19 test sonuçları belli oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan 'da corona virüsü test sonuçları belli oldu. Sarı kırmzılı takımdan yapılan açıklamada testlerin negatif çıktığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2019-2020 Cemil Usta Sezonu 32. haftasında Ankaragücü ile oynayacağımız maç öncesi Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve 'ın katkılarıyla bu sabah (10 Temmuz) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.

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