10 Temmuz 2020, Cuma
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Galatasaray'da testler negatif
Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Galatasaray'da corona virüsü test sonuçları belli oldu. Sarı kırmzılı takımdan yapılan açıklamada testlerin negatif çıktığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. haftasında Ankaragücü ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (10 Temmuz) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/QY5MDYgG0B— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 10, 2020
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