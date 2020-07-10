Tahkim'den Feghouli ve Serdar Aziz kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin 2 maçtan men ve 8 bin 500 TL para cezası, Fenerbahçeli Serdar Aziz'in ise bir resmi maçtan men ve 13 bin TL'lik para cezası onandı.

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördükten sonra 2 maç ceza alan Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile Göztepe maçındaki kırmızı kartı nedeniyle 1 maçlık cezaya çarptırılan Fenerbahçeli Serdar Aziz'in cezalarını onadı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF Tahkim Kurulu 10 Temmuz 2020 günlü (30) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/149- K.2020/153

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Sofiane Feghouli ile ilgili PFDK'nın 09.07.2020 tarihli E.2019-2020/837 K.2019-2020/992 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Sofiane Feghouli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

2. E.2020/150- K.2020/154

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Serdar Aziz ile ilgili PFDK'nın 09.07.2020 tarihli E.2019-2020/835 K.2019-2020/986 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Serdar Aziz'in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

DİĞER