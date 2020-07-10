10 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Tahkim'den Feghouli ve Serdar Aziz kararı!

Tahkim'den Feghouli ve Serdar Aziz kararı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin 2 maçtan men ve 8 bin 500 TL para cezası, Fenerbahçeli 'in ise bir resmi maçtan men ve 13 bin TL'lik para cezası onandı.

TFF , Trabzonspor maçında kırmızı kart gördükten sonra 2 maç ceza alan Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile Göztepe maçındaki kırmızı kartı nedeniyle 1 maçlık cezaya çarptırılan Fenerbahçeli 'in cezalarını onadı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF Tahkim Kurulu 10 Temmuz 2020 günlü (30) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/149- K.2020/153

ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Sofiane Feghouli ile ilgili PFDK'nın 09.07.2020 tarihli E.2019-2020/837 K.2019-2020/992 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Sofiane Feghouli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

2. E.2020/150- K.2020/154

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Serdar Aziz ile ilgili PFDK'nın 09.07.2020 tarihli E.2019-2020/835 K.2019-2020/986 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Serdar Aziz'in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

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