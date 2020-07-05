05 Temmuz 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Galatasaray 6 haftadır kazanamıyor!
Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 beraberlik 2 mağlubiyet elde etti.
Fatih Terim'in öğrencileri salgın sebebiyle lige ara verilmeden önce deplasmanda Sivasspor ile 2-2 ardından Beşiktaş ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Salgın dönüşü lige Çaykur Rizespor deplasmanındaki 2-0'lık yenilgiyle başlayan Sarı-kırmızılılar Gaziantep FK maçında 3-3, Medipol Başakşehir mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray bu kötü gidişe Trabzonspor karşısında da dur diyemezken sahasında Bordo-mavililere 3-1 mağlup olarak lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisinde kaldı.Fatih Terim'in öğrencileri en son buna benzer durumu 2015-2016 sezonunda üst üste 7 maç kazanamayarak yaşamıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı