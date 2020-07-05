Galatasaray 6 haftadır kazanamıyor!

Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 beraberlik 2 mağlubiyet elde etti.

Fatih Terim 'in öğrencileri salgın sebebiyle lige ara verilmeden önce deplasmanda Sivasspor ile 2-2 ardından Beşiktaş ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Salgın dönüşü lige Çaykur Rizespor deplasmanındaki 2-0'lık yenilgiyle başlayan Sarı-kırmızılılar Gaziantep FK maçında 3-3, Medipol Başakşehir mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray bu kötü gidişe Trabzonspor karşısında da dur diyemezken sahasında Bordo-mavililere 3-1 mağlup olarak lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisinde kaldı.

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Fatih Terim'in öğrencileri en son buna benzer durumu 2015-2016 sezonunda üst üste 7 maç kazanamayarak yaşamıştı.