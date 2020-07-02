02 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

En büyük problem Mbaye Diagne

En büyük problem Diagne
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.07.2020

Galatasaray'a bonuslarla birlikte 13 milyon euro karşılığında transfer olan ve yıllık 2.35 milyon euro net ücret kazanan Mbaye Diagne, disiplinsiz tavırları sebebiyle Brugge'de kalmıştı. Yaklaşık 8 aydır futboldan uzak olan 'yi hiçbir kulüp transfer etmeye sıcak bakmıyor.

Galatasaray'a bonuslarla birlikte 13 milyon euro karşılığında transfer olan ve yıllık 2.35 milyon euro net ücret kazanan Mbaye Diagne, disiplinsiz tavırları sebebiyle Brugge'de kalmıştı. Yaklaşık 8 aydır futboldan uzak olan hiçbir kulüp transfer etmeye sıcak bakmıyor. Diagne'nin yeniden Galatasaray forması giymesi zor görünüyor ve iki tarafı memnun edecek çözüm aranıyor. Ayrıca yine kadroda düşünülmeyen Babel'in de 2 yıllık anlaşması var.

haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Falcao'nun yerine iki süper aday! Fenerbahçe de istemişti Falcao'nun yerine iki süper aday! Fenerbahçe de istemişti
G.Saray'dan flaş Caner Erkin hamlesi! G.Saray'dan flaş Caner Erkin hamlesi!
Galatasaray Falcao'yu elden çıkarmak istiyor "Galatasaray Falcao'yu elden çıkarmak istiyor"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör