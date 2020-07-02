River Plate'den Galatasaray'a sürpriz teklif!

Gelecek sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Radamel Falcao için River Plate cephesi oldukça hevesli… Ancak Galatasaray'dan 7 milyon euro kazanan Kolombiyalı yıldızın, maliyetini karşılayacak durumları yok. Bu yüzden sürpriz bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldılar.

Menajerler aracılığıyla, 'Rademel Falcao'nun alacaklarını siz karşılayın. Biz de size Paulo Diaz (stoper) ve Bruno Zuculini'yi (ön libero) bonservis bedeli almadan size gönderelim" önerisi sunduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, şimdilik bu teklifi rafta bekletme kararı aldı.

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