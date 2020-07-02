02 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

River Plate'den Galatasaray'a sürpriz teklif!

River Plate'den sürpriz teklif!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.07.2020

Gelecek sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan için cephesi oldukça hevesli… Ancak Galatasaray'dan 7 milyon euro kazanan Kolombiyalı yıldızın, maliyetini karşılayacak durumları yok. Bu yüzden sürpriz bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldılar.

Menajerler aracılığıyla, 'Rademel Falcao'nun alacaklarını siz karşılayın. Biz de size Paulo Diaz (stoper) ve Bruno Zuculini'yi (ön libero) bonservis bedeli almadan size gönderelim" önerisi sunduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, şimdilik bu teklifi rafta bekletme kararı aldı.

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