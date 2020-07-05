05 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Falcao arkadaşlarını yalnız bırakmadı

Falcao arkadaşlarını yalnız bırakmadı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

Sakatlığından dolayı kadroda yer almayan 'ın Kolombiyalı golcüsü , maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Süper Lig'in 30. haftasında evinde ile karşılaşan 'da, Kolombiyalı futbolcu sakatlığından dolayı kadroda yer almadı. Falcao, bu önemli müsabakada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. 34 yaşındaki futbolcu karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'ndan takip etti. Yıldız futbolcu yedek kulübesinin arkasındaki yerden müsabakayı izledi.
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Falcao, Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda da 3'er olmak üzere toplam 22 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

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