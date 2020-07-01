01 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Falcao Dubai takımı Al Wahda yolcusu

Falcao transferi için resmi teklif geldi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

yüksek maliyeti nedeniyle tekliflerine açık olduğu Falcao için ilk görüşmesini Dubai takımı ile gerçekleştirdi.

'a sezon sonunda müjdesi gelebilir... Sarı kırmızılılar, ayrılığa onay verilmesi düşünülen Radamel Falcao konusunda sürpriz bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

Arabistan basınına yer alan habere göre Radamel Falcao ile Dubai kulübü , görüşmelere başladı.

RESMİ TEKLİF YAPTILAR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al Wahda kulübünün yetkilileri, Kolombiyalı stara gelecek sezondan itibaren başlayacak şekilde resmi tekliflerini iletti.

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'FALCAO BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'

Öte yandan Arap basını, Falcao için yapılan bu girişimi oldukça olumlu karşılarken, 'Falcao, transferde anlaşılması halinde Wahda'da çok büyük bir katkı sağlayacak çünkü hücum hattında ona ihtiyaç var' dedi. Öte yandan Falcao için 'Avrupa Ligi kaplanı' benzetmesi yapıldı.

Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 22 maça çıkarken 11 gol kaydetti ve 1 asist üretti.

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