Anahtar duran top
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta boyu duran top organizasyonları üzerinde durdu. Ortaları Seri ve Ömer açacak, kafaları Donk ile Marcao vuracak.
Falcao ve Andone'nin sakatlığı, Adem'in de cezasıyla santrforu kalmayan Galatasaray'da derbi planı ortaya çıktı. Başakşehir deplasmanında zorunluluktan dolayı Emre Akbaba'yı en uca koyan sarı-kırmızılılar, bu sisteme alışkın olmadığı için gol yollarında problem yaşamıştı. Müsabaka boyu tek kale oynayan Cimbom, sadece 1 gol atabilince sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Bu hafta da Emre Akbaba'yı ileriye koyacak Aslan, taktik değişikliğine gitti.
FENER MAÇINDAKİ GİBİ
Hafta boyunca duran top organizasyonları üzerinde duran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kazanılan kornerler ve faul atışlarından gol bulmak istiyor. İmparator, duran topları kullanacak olan Seri, Ömer Bayram hatta Belhanda'ya çok fazla çalışma yaptırdı. Takımın uzun boylu isimlerinden olan Donk'tan Fenerbahçe derbisindeki gibi gol bekleyen Terim, Marcao ile Emre Akbaba'ya da direktifler verdi.
(Fotomaç)
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