10 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim'in en kötü sezonu

Terim'in en kötü sezonu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

Teknik Direktör , Süper Lig’de 7 maç üst üste kazanamayınca 12 sezonluk Galatasaray kariyerinin en başarısız serisine imza attı.

Galatasaray'ın İmparatoru 'in, kaybedilen puanlara ve üç kulvarda havlu atılmasına rağmen taraftarda kredisi bitmiyor. Sarı-kırmızılılarda 20 kupa kaldıran ve tarihi başarılara imza atan tecrübeli teknik adam, taraftara göre elindeki malzemeyle en iyi futbolu oynatıyor. Salgın öncesi son seyircili maçta Sivas'ta 2-2'lik beraberlikle ayrılan Cimbom, seyircisiz oynadığı ilk maçta Beşiktaş'la yenişememişti. Salgın sonrası 5 maçta da 3 yenilgi ve 2 beraberlik alındı. Toplam 7 maç üst üste kazanamayan Terim, Galatasaray kariyerinin en başarısız serisine imza attı. Bundan önceki en kötü seriyi 2003-04 sezonunda 6 maçla yaşadı.

YÖNETİM HEDEF TAHTASINDA
Alınan sonuçlar, hakem hatalarına tepki gösterilmemesi ve basketbol takımlarındaki dağılma Galatasaray yönetimini hedef tahtası yaptı. İki kez ciddi ameliyat geçiren Başkan Mustafa Cengiz'in yokluğunda yönetimin etkisiz kaldığı belirtiliyor. Onyekuru'nun dönmesi ve M. Hakan'ın elden kaçmasının faturası da yönetime kesildi.

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