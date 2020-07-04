04 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da Henry Onyekuru takım arkadaşlarıyla vedalaştı!

Onyekuru takım arkadaşlarıyla vedalaştı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

Son dakika haberine; 'da kiralık olarak forma giyen , takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve bonservisini elinde bulunduran Monaco'ya geri döndü. Teknik direktör ve Nijeryalı yıldızın üzgün olduğu objektiflere yansıdı.

31 Haziran 2020'de kiralık sözleşmesi sona eren Onyekuru için ile AS Monaco arasındaki kiralık sözleşmesini uzatma görüşmeleri sonuçsuz kalırken, Onyekuru da Monaco'ya dönmek üzere sarı kırmızılı futbolcular ve teknik heyetle vedalaştı. Onyekuru, sarı kırmızılı takımın ligde kalan son 5 maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" ifadeleri yer aldı.

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