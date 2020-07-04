Ayrılık sonrası Fatih Terim'den Henry Onyekuru paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılılara veda eden Henry Onyekuru ile bir fotoğrafını paylaştı ve altına da İngilizce, "Seni özleyeceğim oğlum" notunu düştü.

Galatasaray'ın Fransa Lig 1 ekibi AS Monaco'dan devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sözleşmesi süresinin tamamlanması nedeniyle sarı kırmızılı takımdan ayrıldı. Onyekuru'nun ayrılığının ardından teknik direktör Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Terim paylaşıma, "Seni özleyeceğim oğlum." notunu düştü.

İşte o paylaşım:

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