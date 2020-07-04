04 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Ayrılık sonrası Fatih Terim'den Henry Onyekuru paylaşımı

Terim'den Onyekuru paylaşımı! Ayrılığı sonrası...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

Galatasaray Teknik Direktörü , sarı-kırmızılılara veda eden Henry Onyekuru ile bir fotoğrafını paylaştı ve altına da İngilizce, "Seni özleyeceğim oğlum" notunu düştü.

Galatasaray'ın Fransa Lig 1 ekibi AS Monaco'dan devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sözleşmesi süresinin tamamlanması nedeniyle sarı kırmızılı takımdan ayrıldı. Onyekuru'nun ayrılığının ardından teknik direktör , hesabından bir paylaşım yaptı.

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Terim paylaşıma, "Seni özleyeceğim oğlum." notunu düştü.

İşte o paylaşım:

Resim

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