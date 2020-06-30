Galatasaray'da tek hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Aslan'ın planı
Galatasaray'ın puan kayıpları Başakşehir karşısında da devam etti. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra iyi bir dönüş yapamayan sarı-kırmızılı ekip, lider Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 8 puanlık farkı eritemedi. Süper Lig'de sezonun son 5 haftasına girilirken şampiyonluk şansı oldukça azalan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini ise mutlaka kapmak istiyor.
Sarı-kırmızılı takım, pazar günü evinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor'u ağırlayacak ve kazanıp Devler Ligi için önemli bir adım atmayı hedefliyor.
GÖZLER SAKAT OYUNCULARDA
Sarı-kırmızılılarda, Trabzonspor karşılaşması öncesi Mariano ile Ahmet Çalık cezasını tamamlarken Adem Büyük'ün cezası ise devam ediyor. Puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcuların durumu da merak konusu... Bu isimlerden tedavisi süren Falcao, Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Kolombiyalı futbolcunun bu hafta takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor. Başakşehir deplasmanında sakatlanan Lemina ve Linnes'in durumu da yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
YENİ BİR DESTAN YAZABİLECEK Mİ?
Sarı-kırmızılı takım topladığı 52 puanla dördüncü sırada bulunurken, 53 puana sahip Demir Grup Sivasspor üçüncü, 58 puanı olan Trabzonspor ikinci, 60 puan elde eden Başakşehir ise zirvede yer alıyor. Son iki şampiyonluğunu geriden gelip elde eden Cimbom'un yine büyük bir geri dönüşe imza atmaktan başka çaresi yok gibi...
3 DEPLASMANI VAR
Galatasaray, ligin kalan bölümünde sahasında Trabzonspor'u konuk ettikten sonra üst üste iki deplasman maçında Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sonra Göztepe'yi ağırlayacak Galatasaray, sezonu dış sahadaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasıyla kapatacak.
(Fotomaç)
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