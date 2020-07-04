04 Temmuz 2020, Cumartesi

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Galatasaray Henry Onyekuru krizi sonrası FIFA'ya gidiyor!

Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiralanan ve 30 Haziran itibarıyla kiralık sözleşmesi bittiği için Fransız kulübüne geri dönmek zorunda kalan Henry Onyekuru krizi büyüyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı oyuncunun durumu için FIFA'ya gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 19:19
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Galatasaray Henry Onyekuru krizi sonrası FIFA'ya gidiyor!

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Henry Onyekuru şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekibe devre arasında Monaco'dan gelen Nijeryalı futbolcunun kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erdi.

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Galatasaray Henry Onyekuru krizi sonrası FIFA'ya gidiyor!

Ligin 30. haftasında sahasında zorlu rakibi Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'a mücadele öncesi Onyekuru'dan şok bir haber gelmişti.

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Galatasaray Henry Onyekuru krizi sonrası FIFA'ya gidiyor!

30 Haziran tarihinde Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı golcü için pandemi nedeniyle iptal edilen Fransa Ligi'nde maçı olmayan ve yeni sezon hazırlıklarına başlama kararı alan Monaco Kulübü de futbolcusunu geri çağırma kararı almıştı.

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Galatasaray Henry Onyekuru krizi sonrası FIFA'ya gidiyor!

Buna talep sonrası Onyekuru "Galatasaray'da kalmak ve kalan 5 haftada takımımı yalnız bırakmak istemiyorum" derken sarı kırmızılı yönetim de Nijeryalı yıldızı yeniden kiralamak için Fransız kulübüne başvurduğu ancak bu talebin kabul görmediği de gelen bilgiler arasındaydı.

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Galatasaray Henry Onyekuru krizi sonrası FIFA'ya gidiyor!

Monaco'da yaşayan Galatasaray Divan Üyesi iş adamı Haim Fresco, Onyekuru süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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