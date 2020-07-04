Onyekuru'dan veda paylaşımı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiraladığı ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Monaco tarafından geri çağrılan Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Henry Onyekuru, kulübü Monaco'nun geri çağırması üzerine sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Genç yıldız sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla Galatasaray'a veda etti.



İşte o paylaşım:

"İkinci dönemimde bana gösterilen sevgi için Galatasaray'a ne kadar teşekkür etsem az. Tekrar buluşana kadar hep kalbimde olacaksınız."

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