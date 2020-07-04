04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Henry Onyekuru, kulübü Monaco'nun geri çağırması üzerine sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Genç yıldız sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla Galatasaray'a veda etti.
Onyekuru'dan veda paylaşımı
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiraladığı ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Monaco tarafından geri çağrılan Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.
Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Henry Onyekuru, kulübü Monaco'nun geri çağırması üzerine sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Genç yıldız sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla Galatasaray'a veda etti.
İşte o paylaşım:
"İkinci dönemimde bana gösterilen sevgi için Galatasaray'a ne kadar teşekkür etsem az. Tekrar buluşana kadar hep kalbimde olacaksınız."
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