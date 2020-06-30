30 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Burak Kapacak'ı Galatasaray'a getirecek

Burak'ı Galatasaray'a getirecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

Galatasaraylı menajer Necdet Ergezen, Bursaspor'da transferin gözdesi Burak Kapacak'ı Galatasaray'a götürmek için kolları sıvadı.

Galatasaraylı menajer Necdet Ergezen, Bursaspor'da transferin gözdesi Burak Kapacak'ı Galatasaray'a götürmek için kolları sıvadı. Fenerbahçe ve 'un ısrarla istediği 20 yaşındaki kanat oyuncusu için Ergezen'in Burak'la konuşarak Galatasaray'a giderse futbolunu geliştirebileceğini söylediği bildirildi.

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