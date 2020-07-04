04 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Herkesin aklında tek soru: Neredesin Falcao?

Neredesin Falcao?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

'ın yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao, sakatlıklardan kurtulamıyor. Dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldız Trabzonspor maçında sahada olamayacakken, kaçırdığı kritik maç sayısı da 8'e çıkmış olacak.

taraftarı geçen yaz 2 ay boyunca Radamel Falcao'nun gelişini beklemişti. Kolombiyalı yıldızın transferiyle yer yerinden oynamıştı ancak sarı- kırmızılılar 33 yaşındaki yıldızı bir türlü doya doya izleyemediler. Sık sakatlanan oyuncu bu sezon birçok kritik mücadelede Cimbom'u yalnız bıraktı. Pazar günkü Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte bu sayı 8'e yükselecek. Falcao, Galatasaray'ın şampiyonluktaki rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı 8 maçının 5'ini kaçırmış olacak. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 grup maçının 3'ünde sahadaydı. Taraftarlar arasında "Sağlam Falcao çok işe yarar" diyen de var "Gitsin" diyen de...

TEK GALİBİYETİ FENERBAHÇE'YE

Radamel Falcao, büyük denilen karşılaşmalarda 6 kez yer aldı. Tek galibiyetini Kadıköy'deki 3-1'lik tarihi maçta gördü. Bu mücadelede penaltıdan 1 defa ağları sarstı. Diğer karşılaşmalarda 3 beraberlik, 2 yenilgi gördü. (Fotomaç)

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