Galatasaray'da Covid-19 testleri negatif çıktı

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da yeni tip corona virüsü test sonuçları belli oldu. Sarı kırmızılı futbolculara yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

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