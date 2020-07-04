04 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Covid-19 testleri negatif çıktı

G.Saray'da Covid-19 test sonuçları belli oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan 'da yeni tip corona virüsü test sonuçları belli oldu. Sarı kırmızılı futbolculara yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 Cemil Usta Sezonu 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağımız maç öncesi Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve 'ın katkılarıyla dün sabah yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

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