04 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Gözyaşlarıyla vedalaşmıştı! İşte Nagatomo'nun yeni adresi

Gözyaşlarıyla vedalaşmıştı! İşte Nagatomo'nun yeni adresi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

ile son idmanına çıkan ve takıma gözyaşlarıyla veda eden Nagatomo'ya talip çıktı. Al Nasr teknik direktörü Rui Vitoria'nın Nagatomo'yu kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde son antrenmanına çıkarak 'a veda eden Japon sol bek 'nun yeni takımı belli oluyor. Sarı-kırmızılı ekipte yaklaşık 2.5 sezon top koşturan Nagatomo'nun ismi ekiplerinden Al-Nassr ile anılıyor.

BAŞKA TEKLİF GELMEZSE KABUL EDECEK

Japon sol bekin bu teklifi beklemeye aldığı, ülkesinden veya Avrupa'dan başka bir öneri gelmezse kabul edeceği kaydedildi.

Galatasaray formasıyla 65 maça çıkan Yuto Nagatomo, 3 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti.

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