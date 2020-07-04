04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir adı Galatasaray ile anılan Arda Turan hakkında flaş gelişme yaşanıyor. 33 yaşındaki yıldız isim Florya'ya geri dönüyor. Milli yıldız makul bir bedel karşılığında sarı kırmızılı ekibe imza atacak, futbolu Galatasaray'da bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olacak. A Spor muhabiri Emre Kaplan son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...
04.07.2020
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