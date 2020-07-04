04 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Can yakacak hamle! Ezeli rakipler yine karşı karşıya

Can yakacak hamle! Ezeli rakipler yine karşı karşıya
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren ,kadroya dahil edecek isimleri belirlemeye başladı. Mert Hakan Yandaş transferinde ile karşı karşıya gelen Cimbom, Kahvesi için yeniden karşı karşıya geldi. ’in yönetime “Mutlaka alınmalı” dediği bildirildi.

'nin önümüzdeki sezon planlamasını yaptığı kadroda çok önemli bir yere sahip olan Başakşehirli İrfan için Sarı- Lacivertlileri kızdıracak bir hamle geldi. , milli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

TERİM: MUTLAKA ALINMALI

Galatasaray Teknik Direktörü 'in, için "Mutlaka alınmasını istiyorum. Alınırsa orta sahada hiçbir problem kalmaz" şeklinde yönetime rapor verdiği öğrenildi.

FENER'İN İŞİ ARTIK DAHA ZOR

Terim'in bu raporu sonrasında Galatasaray yönetiminin harekete geçmesi Fenerbahçeli kurmayları zor durumda bıraktı. Zaten ciddi bir maliyeti olan oyuncu daha da pahalı bir hale gelecek.

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ASLAN MERT HAKAN'I UNUTMADI

Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, Galatasaray yönetiminin Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak istediği ve bu yüzden Terim'in talebine yeşil ışık yaktığını ifade ediyorlar.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Son 2 sezonda büyük bir çıkış yakalayan İrfan Can'ın sözleşmesi sezon başında 5 yıl daha uzatılmıştı. İrfan Can'a yurt dışından da teklifler olduğu belirtiliyor.

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