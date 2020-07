Can yakacak hamle! Ezeli rakipler yine karşı karşıya

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray,kadroya dahil edecek isimleri belirlemeye başladı. Mert Hakan Yandaş transferinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Cimbom, İrfan Can Kahvesi için yeniden karşı karşıya geldi. Fatih Terim’in yönetime “Mutlaka alınmalı” dediği bildirildi.

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon planlamasını yaptığı kadroda çok önemli bir yere sahip olan Başakşehirli İrfan Can Kahveci için Sarı- Lacivertlileri kızdıracak bir hamle geldi. Galatasaray, milli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.



TERİM: MUTLAKA ALINMALI



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, İrfan Can için "Mutlaka alınmasını istiyorum. Alınırsa orta sahada hiçbir problem kalmaz" şeklinde yönetime rapor verdiği öğrenildi.



FENER'İN İŞİ ARTIK DAHA ZOR



Terim'in bu raporu sonrasında Galatasaray yönetiminin harekete geçmesi Fenerbahçeli kurmayları zor durumda bıraktı. Zaten ciddi bir maliyeti olan oyuncu daha da pahalı bir hale gelecek.

ASLAN MERT HAKAN'I UNUTMADI



Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, Galatasaray yönetiminin Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak istediği ve bu yüzden Terim'in talebine yeşil ışık yaktığını ifade ediyorlar.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR



Son 2 sezonda büyük bir çıkış yakalayan İrfan Can'ın sözleşmesi sezon başında 5 yıl daha uzatılmıştı. İrfan Can'a yurt dışından da teklifler olduğu belirtiliyor.

