04 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray stoper avında! Cimbom'un gözü Perulu yıldızda

Aslan stoper avında! Cimbom'un gözü Perulu yıldızda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

Arjantin basını, ’ın Velez formasını giyen Perulu stoper için resmi görüşmelere başladığını yazdı. 1 yıl sözleşmesi kalan 'ın artık kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle stoper rotasyonunda büyük sıkıntı yaşayan yeni sezonda işi sıkı tutmak istiyor... Sarı-Kırmızılılar, formasını giyen 'ın transferi için resmi girişimlere başladı.

TEKLİF 4 MİLYON EURO

Arjantin basını, Galatasaray'ın Perulu stoper için Velez'e teklifini sunduğunu ve yanıt beklediğini yazdı. Alınan bilgilere göre Sarı- Kırmızılılar 4 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

SICAK BAKIYOR

1 yıl sözleşmesi kalan Luis Abram'ın artık kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.



GIANNETTI DE TERİM'İN LİSTESİNDE

Galatasaray'ın Velez Sarsfield'ın bir başka stoperi Lautaro Gianetti ile de ilgilendiği belirtiliyor. 2022'ye kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki Arjantinli futbolcu Velez'in takım kaptanı.

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