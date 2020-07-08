08 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Belhanda için Kiev’e 250 bin!

Belhanda için Kiev’e 250 bin!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

2017'de 'den 8 milyon euro net, 2 milyon euro bonusla transfer olan Belhanda için son 250 bin euro bugün devreye girecek.

2017'de 'den 8 milyon euro net, 2 milyon euro bonusla transfer olan Belhanda için son 250 bin euro bugün devreye girecek. Sarı-kırmızı formayla çıktığı her 25 maçta bir Ukrayna kulübüne 250 bin euro ödeniyordu. Faslı futbolcu bugün sahaya çıkınca kulüpte 100. resmi maçını oynayacak. Cimbom da Kiev'e 250 bin euro ödemek zorunda kalacak. Belhanda çıktığı 99 maçta 13 gol, 22 asistle oynadı.
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