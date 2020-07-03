Omar Elabdellaoui Aslan oluyor! Anlaşma sağlandı...

Corona virüsüne verilen aradan sonra puan kayıpları yaşayan ve şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray, gelecek sezon çalışmalarına başladı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yola devam etmeyi düşünmeyen sarı kırmızılı ekip yönetim, Norveçli Omar Elabdellaoui ile her konuda anlaşma sağladı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile her konuda anlaşma sağladı. Yunan basınında da yer alan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Olympiakos ile sözleşmesi biten Norveçli sağ bekle 2+1 yıllığına el sıkıştı. Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcuya 1 milyon Euro maaş ödeyeceği, ayrıca yapılan anlaşmada imza parasının da olduğu belirtildi.

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