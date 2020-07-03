Omar Elabdellaoui Aslan oluyor! Anlaşma sağlandı...

03 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

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GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.07.2020

Corona virüsüne verilen aradan sonra puan kayıpları yaşayan ve şampiyonluk yarışından kopan , gelecek sezon çalışmalarına başladı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yola devam etmeyi düşünmeyen sarı kırmızılı ekip yönetim, ile her konuda anlaşma sağladı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yola devam etmeyi düşünmeyen , ile her konuda anlaşma sağladı. Yunan basınında da yer alan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, ile sözleşmesi biten sağ bekle 2+1 yıllığına el sıkıştı. Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcuya 1 milyon Euro maaş ödeyeceği, ayrıca yapılan anlaşmada imza parasının da olduğu belirtildi.

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