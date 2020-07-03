03 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Falcao’nun peşinde

Falcao’nun peşinde
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.07.2020

Son dönemde adı sıkça ile anılan için sürpriz bir iddia geldi. Suudi Arabistan basını, ciddi bir bütçe ayıran Al Wahda'nın Kolombiyalı futbolcuyu istediğini ve Galatasaray ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Son dönemde adı sıkça ile anılan için sürpriz bir iddia geldi. Suudi Arabistan basını, ciddi bir bütçe ayıran Al Wahda'nın Kolombiyalı futbolcuyu istediğini ve Galatasaray ile görüşmelere başladığını duyurdu. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Falcao'nun da onay vermesi halinde resmi görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.

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