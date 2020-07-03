Falcao’nun peşinde

Son dönemde adı sıkça River Plate ile anılan Radamel Falcao için sürpriz bir iddia geldi. Suudi Arabistan basını, ciddi bir bütçe ayıran Al Wahda'nın Kolombiyalı futbolcuyu istediğini ve Galatasaray ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Son dönemde adı sıkça River Plate ile anılan Radamel Falcao için sürpriz bir iddia geldi. Suudi Arabistan basını, ciddi bir bütçe ayıran Al Wahda'nın Kolombiyalı futbolcuyu istediğini ve Galatasaray ile görüşmelere başladığını duyurdu. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Falcao'nun da onay vermesi halinde resmi görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.

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