30 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da kaleye Antonio Adan

Kaleye Antonio Adan
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

maçında 'yı sakatlığa kurban veren Galatasaray'da bir yandan da kaleci arayışı devam ediyor. Gündemdeki isimlerden birisinin de Atletico Madrid'in yedek kalecisi Antonio Adan olduğu öğrenildi.

33 yaşındaki kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması avantaj görülüyor. Öte yandan Başakşehir karşısında başarılı kurtarışlar yapan Okan Kocuk da kaleye aday olduğunun sinyallerini veriyor.

ANTONIO ADAN KİMDİR?
Kariyerine altyapısında başlayan Antonio Adan, daha sonra Cagliari, ve Atletico Madrid formaları giydi. Bu sezon 2 resmi maçta forma giyen 33 yaşındaki eldiven, İspanya milli takımlarının alt yaş takımlarında da forma giydi.

(Fotomaç)

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