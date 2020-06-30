Galatasaray'da kaleye Antonio Adan

2020-21 sezonunda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen yıldız futbolcunun transferini takas yoluyla bitirmeyi planlıyor. İşte detaylar...