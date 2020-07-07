08 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim'den '46 yıl' paylaşımı

Fatih Terim'den '46 yıl' paylaşımı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

, hesabından yaptığı paylaşımda, "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı" dedi.

, hesabından sarı-kırmızılılara ilk transfer olduğu günle ilgili paylaşımda bulundu. Terim, futbolculuk döneminde soyunma odasındaki 'Fatih' yazan askılığın fotoğrafını paylaştı ve '46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı' notunu ekledi.

Fatih Terim, 8 Temmuz 1974'te Galatasaray'a imza atmıştı.


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