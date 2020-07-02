02 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Gerson Rodrigues'in bonservisi belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yıldız ismin bonservisi belli oldu! Kime gidecek?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 Giriş Tarihi: 02.07.2020

ve 'ın transfer gündeminde yer alan 'in bonservisi belli oldu. Bu sezon Ankaragücü'nde kiralık forma giyen Lüksemburg'lu kanat oyuncusu için takımı 2 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Süper Lig'in iki dev kulübü ve 'ın, Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 'e talip olduğu yazılmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı lacivertlilerin oyuncunun transferi için bir dizi çalışma yürüttüğü belirtilirken, Galatasaray'ın da kısa süre içerisinde resmi teklifini oyuncunun bonservisine sahip olan kulübüne ileteceği belirtilmişti.

Nuri Şahin Fenerbahçe yolunda!

UKRAYNA BASINI BONSERVİSİNİ DUYURDU

Ukrayna basını küpürlerine taşıdığı bu haberde önemli bir bilgiyi okuyucularıyla paylaşırken, Dinamo Kiev kulübünün Gerson Rodrigues'e gelecek tekliflere dair tutumunu duyurdu.

Kievli yetkililerin Rodrigues'i kiralık göndermek istememesi şu anda 1. öncelik olarak duruyor. Öte yandan Ukrayna temsilcisinin yöneticileri, oyuncularının fiyatını '2 milyon euro' olarak belirlemiş durumda.

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