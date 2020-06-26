26 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Sivasspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Sivasspor test sonuçlarını açıkladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

Demir Grup , teknik ekip, futbolcu ve kulüp çalışanlarına yedinci kez yapılan corona virüsü testlerinde pozitif vakaya rastlanımadığını açıkladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan yedinci Kovid-19 testi sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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