Sivasspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Demir Grup Sivasspor, teknik ekip, futbolcu ve kulüp çalışanlarına yedinci kez yapılan corona virüsü testlerinde pozitif vakaya rastlanımadığını açıkladı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan yedinci Kovid-19 testi sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.





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