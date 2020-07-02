02 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Lemina Marsilya yolcusu

Lemina Marsilya yolcusu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.07.2020

Southampton, Mario Lemina'nın bir yıl daha Galatasaray'da kalma almasına sıcak bakıyor. Bu durum sarı-kırmızılı ekibi memnun etse de Gabonlu, Marsilya'ya gönderdi.

Southampton, Mario Lemina'nın bir yıl daha Galatasaray'da kalma almasına sıcak bakıyor. Bu durum sarı-kırmızılı ekibi memnun etse de Gabonlu, Marsilya'ya gönderdi. Marsilya da Lemina'yı kiralamak için Southampton'ın kapısını çaldı. Galatasaray da bu mevkii doldurmak için arayışlara başlamak zorunda kaldı.

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