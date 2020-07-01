01 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray yolunda! Kerem Aktürkoğlu kimdir?

Galatasaray ilk imzayı attırıyor! Anlaşma tamam
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.07.2020

'de sezonun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte yaz dönemi için çalışmalarını hızlandıran , transferde ilk imzayı attırıyor. Sarı-kırmızılılar Anagold 24 Erzincaspor forması giyen ile prensip anlaşması sağladı.

'ın, Anagold 'un 21 yaşındaki futbolcusu ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre Son dönemde adı 3 büyüklerle anılan sol kanat oyuncusunu ikna eden sarı-kırmızılılarda, önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 17 gol 1 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Öte yandan kiralık futbolcular Seri, Lemina ve Onyekuru'nun ise Galatasaray'daki geleceği önümüzdeki hafta menajerlerinin kulübe davet edilmesi ile netleşecek. Futbolcuların Galatasaray'da oynamak istemeleri ise süreci hızlandıracak gibi görülüyor.

Sarı-kırmızılıların önceliği ise Onyekuru olacak. Ancak Monaco Kulübü'nün satış listesine koyduğu futbolcunun taliplerinin çok olması transferi az da olsa zorlayacak gibi. Onyekuru'nun ise Galatasaray'da mutlu olması 1 yıl daha kiralama formülünü ön plana çekiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 tarihinde 'de dünyaya gelen Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a oldu. Bu sezon ekibinde etkili bir performans sergileyen Kerem, 17 gol ve 1 asist üretti. Asıl mevkisi sol kanat olan genç oyuncu, sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. 1.73 boyundaki futbolcu, 2 kez terlettiği U19 formasıyla 1 gol attı. TFF'nin 2'inci, 3'üncü ve tescil etmesiyle serbest kalan 21 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi elinde bulunuyor.

Falcao Trabzonspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Falcao Trabzonspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı Falcao Trabzonspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı
Süper Lig'i sallayacak transfer! Bedavaya geliyor... Süper Lig'i sallayacak transfer! Bedavaya geliyor...
Galatasaray'dan Lemina açıklaması Galatasaray'dan Lemina açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör