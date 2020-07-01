Kerem Aktürkoğlu Galatasaray yolunda! Kerem Aktürkoğlu kimdir?
Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, transferde ilk imzayı attırıyor. Sarı-kırmızılılar Anagold 24 Erzincaspor forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşması sağladı.
Galatasaray'ın, Anagold 24 Erzincanspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi.
DHA'nın haberine göre Son dönemde adı 3 büyüklerle anılan sol kanat oyuncusunu ikna eden sarı-kırmızılılarda, önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı ifade edildi.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 17 gol 1 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Öte yandan kiralık futbolcular Seri, Lemina ve Onyekuru'nun ise Galatasaray'daki geleceği önümüzdeki hafta menajerlerinin kulübe davet edilmesi ile netleşecek. Futbolcuların Galatasaray'da oynamak istemeleri ise süreci hızlandıracak gibi görülüyor.
Sarı-kırmızılıların önceliği ise Onyekuru olacak. Ancak Monaco Kulübü'nün satış listesine koyduğu futbolcunun taliplerinin çok olması transferi az da olsa zorlayacak gibi. Onyekuru'nun ise Galatasaray'da mutlu olması 1 yıl daha kiralama formülünü ön plana çekiyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu. Bu sezon Erzincan ekibinde etkili bir performans sergileyen Kerem, 17 gol ve 1 asist üretti. Asıl mevkisi sol kanat olan genç oyuncu, sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. 1.73 boyundaki futbolcu, 2 kez terlettiği Türkiye U19 Milli Takımı formasıyla 1 gol attı. TFF'nin 2'inci, 3'üncü ve Bölgesel Amatör Ligleri tescil etmesiyle serbest kalan 21 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi elinde bulunuyor.
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