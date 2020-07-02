02 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Ryan Donk sözleşmeyi kaptı

Ryan Donk sözleşmeyi kaptı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.07.2020

, nereye koysan orada görevini yapan ve tam bir jokere dönüşen Ryan Donk ile bir yıl daha sözleşme uzatacak. Bu sezon sarı-kırmızılı takımla 34 maça çıkan ve 3 gol, bir asistlik performans sergileyen 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

, nereye koysan orada görevini yapan ve tam bir jokere dönüşen Ryan Donk ile bir yıl daha sözleşme uzatacak. Bu sezon sarı-kırmızılı takımla 34 maça çıkan ve 3 gol, bir asistlik performans sergileyen 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Teknik heyet, Donk'un bir yıl daha takımda kalmasını isterken, yönetim Hollandalı futbolcunun menajeriyle irtibata geçtiği bildirildi

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