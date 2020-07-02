Ryan Donk sözleşmeyi kaptı

Galatasaray, nereye koysan orada görevini yapan ve tam bir jokere dönüşen Ryan Donk ile bir yıl daha sözleşme uzatacak. Bu sezon sarı-kırmızılı takımla 34 maça çıkan ve 3 gol, bir asistlik performans sergileyen 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Galatasaray, nereye koysan orada görevini yapan ve tam bir jokere dönüşen Ryan Donk ile bir yıl daha sözleşme uzatacak. Bu sezon sarı-kırmızılı takımla 34 maça çıkan ve 3 gol, bir asistlik performans sergileyen 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Teknik heyet, Donk'un bir yıl daha takımda kalmasını isterken, yönetim Hollandalı futbolcunun menajeriyle irtibata geçtiği bildirildi

DİĞER