30 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim'den olay paylaşım

Fatih Terim'den olay paylaşım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

Galatasaray Teknik Direktörü , sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Tecrübeli teknik adamın paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı..." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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