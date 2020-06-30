Fatih Terim'den olay paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Tecrübeli teknik adamın paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı..." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı... — Fatih Terim (@fatihterim) June 30, 2020

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