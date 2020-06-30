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Levent Tüzemen: Keşke Fatih Terim Emin Bayram'ı Gaziantep maçında da oynatsaydı

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 90'A programında Süper Lig'in gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Medipol Başakşehir maçında şans verdiği genç futbolcu Emin Bayram ile ilgili  "Keşke Fatih Terim Emin Bayram'ı Gaziantep maçında da oynatsaydı." dedi.
30.06.2020
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