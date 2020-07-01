01 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını alıyor! Fenerbahçe'nin gözdesi Aslan olacak

G.Saray Mert Hakan'ın rövanşını alıyor! F.Bahçe'nin gözdesi Aslan olacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

Geçtiğimiz sezon transferi için uzun uğraşlar verdiği Vedat Muriqi'yi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, yeni sezon için kadrosuna katmak istediği 'ın da sarı-lacivertli takımla anlaşması sonrası flaş bir transfer hamlesi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Cimbom, ezeli rakibinin kadrosuna katmak istediği yıldız ismin transferi için düğmeye bastı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray ile Kwadwo Asamoah'ın yolları bir kez daha kesişti. Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2018 yılı yaz transfer döneminde oyuncu ile prensipte anlaşan ve gelmesini beklenen Cimbom, oyuncunun son anda Inter'i tercih etmesiyle amacına ulaşamamıştı. Ancak İtalyan ekibinde çok da mutlu olmayan 31 yaşındaki futbolcu, 2 yıl gecikmeli de olsa Galatasaray'a gelecek gibi görünüyor.

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MERT HAKAN'IN RÖVANŞINI ALACAK
Bu iddianın sahibi olan İtalyan Radio Radio'ya göre; sarı-kırmızılılar Saracchi'nin yerine İnter'den ayrılması gündemde olan Kwadwo Asamoah'ı transfer edecek.

Haberde, Saracchi'nin, geri dönmesinin ardından Genoa'ya transfer olacağı iddia edildi. Ayrıca, Asamoah'ın İnter'e gelmeden önce Galatasaray'la anlaştığı ancak transferin gerçekleşmediği de hatırlatıldı.

Cimbom, Kwadwo Asamoah'ı alarak oyuncuyu isteyen ezeli rakibi Fenerbahçe'den de 'ın rövanşını alacak.

Asamoah'ın, sol bek, sol kanat ve ön liberoda forma giyebilmesi teknik heyetin ilgisini çeken özellikleri arasında...

8 MAÇ İSYANI
Inter'e bedelsiz transfer olan oyuncunun, İtalyan ekibinden bonservisini alıp Galatasaray'a gelmesi bekleniyor. Bu sezon Serie A'da sadece 8 maçta forma şansı bulunca İnter'den kesin olarak ayrılma kararı almıştı.

Kwadwo Asamoah, 9 Aralık 1988 tarihinde Gana'nın Akra şehrinde dünyaya geldi. kariyerine 2005-2006'da Kaaseman takımında altyapıda başladı.

2006- 2007'de Liberty Professionals'de forma giydi ve burada profesyonel kariyerine adım attı. Gana Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Kwadwo Asamoah, milli takım formasını 71 maçta terletti, 4 gol attı.

(Fotomaç)

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