30 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Mbaye Diagne'den flaş paylaşım! Galatasaray...

Diagne'den flaş paylaşım! Galatasaray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

'ın Ligi ekiplerinden 'e kiraladığı sözleşmesinin sona ermesinin ardından 'ye döndü.

'a geri döndü. Sarı-kırmızılı takımdan kiralık olarak 'ün yolunu tutan Senegalli futbolcunun kariyeri istediği gibi gitmemişti. Teknik direktörü ile sorunlar yaşayan 28 yaşındaki futbolcunun şampiyonluk posterinde resmine yer verilmedi. Club Brugge ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Mbaye Diagne 'ye geldi.

Senegalli santrforun Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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