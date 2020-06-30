Mbaye Diagne'den flaş paylaşım! Galatasaray...

Mbaye Diagne Galatasaray'a geri döndü. Sarı-kırmızılı takımdan kiralık olarak Club Brugge'ün yolunu tutan Senegalli futbolcunun Belçika kariyeri istediği gibi gitmemişti. Teknik direktörü ile sorunlar yaşayan 28 yaşındaki futbolcunun şampiyonluk posterinde resmine yer verilmedi. Club Brugge ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Mbaye Diagne Türkiye'ye geldi.

Senegalli santrforun Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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