30 Haziran 2020, Salı

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Fenerbahçe ve Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

Süper Lig'de sezonun bitimine 5 maç kala yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi, bu sezon ise Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler, Ganalı yıldızın transferi için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 18:46 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 18:48
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Fenerbahçe ve Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

Süper Lig'de bitime 5 haftadan az bir süre kala, ekipler gelecek sezon hazırlıklarına hız vermiş durumda.

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Fenerbahçe ve Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ekonomik anlamda oldukça zor günler geçiren Süper Lig ekipleri, transfer hamlelerini dikkatli bir şekilde atmayı planlarken özellikle düşük maliyetli ve bonservissiz isimlere yöneliyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

Özellikle bu sezon kupadan da elenmesiyle herhangi bir hedefi kalmayan Fenerbahçe ve son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında büyük yara alan Galatasaray, önümüzdeki sezon için birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

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Fenerbahçe ve Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

Daha önce de çok kez transferde aynı isim yarışan iki ezeli rakip, bu kez Alman ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen bir isim için bir kez daha karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

Bu isim daha önce adı Beşiktaş ile de anılmış olan 24 yaşındaki Ganalı oyuncu Nana Ampomah...

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