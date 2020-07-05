06 Temmuz 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'den kırmızı kart yorumu: Feghouli'nin atılması doğru

Terim'den kırmızı kart yorumu: Feghouli'nin atılması...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

Galatasaray Teknik Direktörü , 3-1 kaybettikleri maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sofiane Feghouli'nin maçın ilk yarısında gördüğü kırmızı kartla ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Soso hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde gördü. Feghouli'nin atılması doğru karardı". ifadelerini kullandı.

beIN SPORTS'a konuşan 'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu sene bazı şeylerin anlatımı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler. İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu. 65 dakika 'a karşı hele bu havada, bu nemde oynamak hiç kolay değil. Aslında çok güzel bir maçı kaçırdı herkes. Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Soso hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde gördü. Feghouli'nin atılması doğru karardı."

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