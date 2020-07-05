Fatih Terim'den kırmızı kart yorumu: Feghouli'nin atılması doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sofiane Feghouli'nin maçın ilk yarısında gördüğü kırmızı kartla ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Soso hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde kırmızı kart gördü. Feghouli'nin atılması doğru karardı". ifadelerini kullandı.

beIN SPORTS'a konuşan Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu sene bazı şeylerin anlatımı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler. İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu. 65 dakika Trabzonspor'a karşı hele bu havada, bu nemde oynamak hiç kolay değil. Aslında çok güzel bir maçı kaçırdı herkes. Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Soso hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde kırmızı kart gördü. Feghouli'nin atılması doğru karardı."

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