01 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Arda Turan Aslan oluyor! Sezon sonu imzalar atılıyor...

Arda Turan Aslan oluyor! Sezon sonu imzalar atılıyor...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

Dün ile sözleşmesi resmen bitip serbest kalan konusunda Başkanı ’in inadının kırıldığı ve sezon sonunda resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

Arda Turan devre arasında ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre 'ın gündeminde yer almıştı… Teknik direktör 'in yoğun ısrarlarına rağmen Başkan 'in veto ettiği gerçekleşmemiş, ikili arasında bu yüzden uzun süre soğuk rüzgarlar esmişti. Son günlerde Galatasaray kulislerinde yeniden sesleri yükselmeye başladı.

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Dün itibariyle İspanyol devi ile sözleşmesi sona eren ve resmen serbest kalan 33 yaşındaki futbolcu konusunda Başkan Mustafa Cengiz'in inadının kırıldığı belirtiliyor. Yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyme konusunda çok istekli olan Arda Turan'ın sürekli Fatih Terim'le temas halinde olduğu ve sezon biter bitmez bu transferin resmileşeceği gelen bilgiler arasında. Boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğunu birçok kez dile getiren tecrübeli yıldızın Türk lirası üzerinden performansa bağlı olarak düşük bir maaş alacağı ve sözleşmenin de 1 yıllık olacağı ifade ediliyor.

TERİM TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesini çok isteyen Fatih Terim'in Başkan Cengiz'in transferi onaylaması nedeniyle çok mutlu olduğu belirtiliyor.

Yuvası olan Galatasaray'da futbolu bırakmak isteyen Arda eğer bir aksilik olmazsa Ağustos ayı ortasında Sarı-Kırmızılı takıma imzayı atacak.



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